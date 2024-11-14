دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:52 مساءً - تقدم منتخب إنجلترا على نظيره اليونان بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبي في آثينا،ضمن المجموعة الثانية في المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح اولي واتكينز التسجيل مبكرا لصالح منتخب انجلترا بعدما احرز الهدف الاول في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

تشكيل إنجلترا أمام اليونان

تشكيا اليونان أمام إنجلترا

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beiN SPORTS HD2.



ويتواجد منتخب إنجلترا في وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليونان متصدر المجموعة الذي يملك نفس العدد من النقاط.

ويقود المنتخب الإنجليزي المدير الفني لي كارسلي، والذي سيترك المهمة في يناير المقبل للألماني توماس توخيل.



ويفتقد كارسلي إلى 8 لاعبين كان قد استدعاهم، هم ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وليفي كولويل وكول بالمر، وفيل فودين وجاك جريليش، وترينت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثهامبتون أرون رامسديل.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وأيرلندا

وفيما يلي قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- أرون رامسديل (ساوثهامبتون).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- لويس هال (نيوكاسل)- تايلور هاروود بيليس (ساوثهامبتون)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجار (أتلتيكو مدريد)- مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)- أنجيل جوميز (ليل)- كوريتس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (آرسنال).

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (آرسنال)- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير)- أولي واتكينز (أستون فيلا).

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