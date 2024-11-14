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سيدات سلة الأهلي يفزن على الترام في بطولة دوري المرتبط - أخبار كلمتك

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سيدات سلة الأهلي يفزن على الترام في بطولة دوري المرتبط - أخبار كلمتك

سيدات سلة الأهلي يفزن على الترام في بطولة دوري المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - حقق فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق الترام بنتيجة 81-49، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم المباراة بنتيجة 81-49.

وكان فريق ناشئات سلة الأهلي 16 سنة مرتبط قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الترام بنتيجة 71-40.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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