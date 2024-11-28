مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، وينتظر الأهلي لقاء يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



السبت 30 نوفمبر

زد ضد حرس الحدود 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سيراميكا ضد مودرن سبورت 5 مساء - ستاد المقاولون

الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلي ضد الأهلي 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية

إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

الاثنين 2 ديسمبر

المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد

بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية

غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة

وشهدت مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الآن الخروج بنتيجة سلبية بدون أهداف في عدد 8 مباريات ونتيجة إيجابية 1-1 ثلاث مرات، بعد مرور الجولة الثالثة لتصل عدد المباريات التي خرجت بتحقيق فائز عدد 16 لقاء من أصل 27 مباراة.

وشهدت الجولة الأولى انتهاء ثلاث مباريات بالتعادل السلبي، ونفس الأمر بالجولة الثالثة، بينما خرجت نتيجة مباراتين بدون أهداف بالجولة الثانية.

وجاءت المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري سلبيا حتى الآن كالتالي:

الجونة ضد زد (الجولة الأولى)

مودرن سبورت ضد إنبي (الجولة الأولى)

الإسماعيلي ضد غزل المحلة (الجولة الأولى)

المصري ضد الجونة (الجولة الثانية)

البنك الأهلي ضد فاركو (الجولة الثانية)

طلائع الجيش ضد سموحة (الجولة الثالثة)

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا (الجولة الثالثة)

مودرن سبورت ضد زد (الجولة الثالثة)

فيما تحققت نتيجة التعادل الإيجابي ثلاث مرات بنتيجة واحدة 1-1 بواقع مباراة في كل جولة كالتالي:

بيراميدز ضد بتروجت (الجولة الأولى)

بتروجت ضد مودرن سبورت (الجولة الثانية)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري (الجولة الثالثة)

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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