ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية 2024-2025 بعد الجولة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - الكونفدرالية، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بإقامة 8 مباريات في المجموعات الأربعة التي يشارك فيها الزمالك والمصري البورسعيدي.

وجاء ترتيب المجموعات ونتائج الفرق بعد إنتهاء الجولة الأولي من بطولة الكونفدرالية كالتالي:



ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الأولي



المجموعة الأولى

1- شباب قسنطينة 3 نقاط

2- سيمبا 3 نقاط

3- برافوس 0 نقاط

4- الصفاقسي 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- نهضة بركان 3 نقاط

2- الملعب المالي 3 نقاط

3- لوندا سول 0 نقاط

4- ستيلينبوش 0 نقاط

المجموعة الثالثة

1- اتحاد العاصمة 3 نقاط

2- أسيك ميموزا 3 نقاط

3- دياراف 0 نقاط

4- أورابا يونايتد 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- المصري 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- بلاك بوز 0 نقاط

4- إنيمبا 0 نقاط

نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية

وشهدت الجولة الأولي من بطولة كأس الكونفدرالية فوز الزمالك على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبد الرحيم إيشو ونبيل عماد دونجا.



كما حقق المصري الفوز على إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في نفس المجموعة على ملعب استاد السويس الجديد سجلهما محمود حمادة.

وحقق فريق أسيك ميموزا الفوز على دياراف بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما رزاق سيسيه وكانكوندي تشسينجو.

كما فاز فريق الملعب الماليعلى ستيلينبوش، بهدفين مقابل لا شيء سجلهما هامان ماندجان وداودا كوليبالي، وفاز سيمبا على برافوس بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز شباب قسنطينة على الصفاقسي التونسي على ملعب الأخير.

وحقق فريق اتحاد العاصمة فوزا كبيرا علي أورابا يونايتد بسداسية مقابل لا شيء، ونهضة بركان على لوندا سول بهدفين.

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