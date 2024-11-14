العراق يتعادل مع الأردن سلبيا في تصفيات آسيا لكأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - العراق والأردن، تعادل منتخب العراق مع نظيره منتخب الأردن سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد البصرة في إطار منافسات الجولة الخامسة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 القادم.

تشكيل العراق أمام الأردن

وبدأ العراق بتشكيل يتكون من: "أحمد باسل، روبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، مناف يونس، مصطفى سعدون، سعد عبدالأمير، أمجد عطوان، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، أيمن حسين.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: فهد طالب، أحمد ياسين، حسين حسن، يوسف الأمين، علي فائز، منتظر الماجد، أحمد يحيى، زيدان إقبال، حسين علي، علي الحمادي، فرانس بطرس، مهند علي.

تشكيل الأردن أمام العراق

بينما بدأ الأردن بالتشكيل التالي: "زيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، رجائي عايد، نزار الرشدان، إحسان حداد، مهند أبو طه، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.

وجلس على مقاعد البدلاء: نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، حجازي ماهر، سعد الروسان، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، علي جاموس، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، محمد أبو زريق، رزق بني هاني، محمود مرضي.

ويحتل أسود الرافدين المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن النشامى الوصيف.

وكان المنتخب العراقي انتصر على عمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتغلب على فلسطين بهدف نظيف، وأخيرًا هزيمة أمام كوريا الجنوبية.

وعلى الجانب الآخر، فرض المنتخب الكويتي التعادل على مضيفه الأردني بنتيجة 1-1، قبل تفوق النشامى على فلسطين بثلاثية مقابل هدف، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، بينما في الختام اكتساح المنتخب الأردني نظيره العماني برباعية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد الأردن



أذيعت مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدا على قناة beIN SPORTS HD 4 بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة أيضًا، وتحديدا على قناة Alkass Six HD.

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