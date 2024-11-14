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الرياضة - 08:13 - بعد واقعة الطبيبة وسام شعيب.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يكلف بإجراء تفتيش لمستشفى كفر الدوار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:13 - بعد واقعة الطبيبة وسام شعيب.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يكلف بإجراء تفتيش لمستشفى كفر الدوار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:13 - بعد واقعة الطبيبة وسام شعيب.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يكلف بإجراء تفتيش لمستشفى كفر الدوار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - كلف المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء تفتيش لمستشفى كفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

المعاينة التى أجرتها النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة، معاينةً للمستشفى، ضم فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من تامر الصفتي وكيل النيابة، و الحسن الصياد وكيل النيابة، و برفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة و استشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى.

اللجنة المُكلفة من رئيس هيئة النيابة الإدارية، قامت بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.

وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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