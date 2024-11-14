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الرياضة - 08:13 - «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات تظهر الانفجارات جراء غارة للاحتلال على «الشياح» بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:13 - «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات تظهر الانفجارات جراء غارة للاحتلال على «الشياح» بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:13 - «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات تظهر الانفجارات جراء غارة للاحتلال على «الشياح» بالضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات تظهر الانفجارات جراء غارة للاحتلال على «الشياح» بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت اللقطات حجم الانفجارات الهائلة والماهولة جراء القصف الإسرائيلي لأحد المناطق السكنية.

وأظهرت اللقطات أثار الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي ما يبدو أنه مجمع سكني يتوسط أحد المناطق السكنية.

حصيلة الشهداء اللبنانيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء اللبنانيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 3386 شهيدًا و14417 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتقاء21 شهيدًا وإصابة أكثر من 73 آخرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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