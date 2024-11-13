ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي إبراز أرقام محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال مشواره مع القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيسبوك صورة لـ أفشة وعلقت عليها:" اخبرنا عن هدفك المفضل لرقم 19 ".

وشارك أفشة رفقة الأهلي في 244 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 42 هدفا، وصنع 47 آخرين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد فرمان في الاهلي لمصطفى شوبير ومروان عطية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.