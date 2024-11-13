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ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

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ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي إبراز أرقام محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال مشواره مع القلعة الحمراء. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيسبوك صورة لـ أفشة وعلقت عليها:" اخبرنا عن هدفك المفضل لرقم 19 ". 

وشارك أفشة رفقة الأهلي في 244 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 42 هدفا، وصنع 47 آخرين. 

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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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