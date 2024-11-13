الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - حرص الفنان حسين فهمي وزوجته، على دعم القضية الفلسطينية من خلال إطلالتهما في حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته منذ قليل داخل دار الأوبرا.

وتألق الثنائي حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة غلب عليها اللون الأسود، و ازدادت إطلالتهما سحرا وجمالا بتزين ملابسهما بدبوس علم فلسطين في إشارة منهما إلى دعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.