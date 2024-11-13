صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشف تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول هو الأكثر ارتباطًا بالنجم المصري عمر مرموش المتألق مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، رغم الحديث في أوساط الصحافة الألمانية عن عروض أخرى من بايرن ميونخ وبرشلونة.

مفاوضات فعلية وعمر مرموش يختار ليفربول

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت بالفعل بين ليفربول وإدارة آينتراخت فرانكفورت للحصول على خدمات عمر مرموش.

ووفقا للمصادر ذاتها، أبدى عمر مرموش رغبته في الانتقال إلى ليفربول والنسج على منوال زميله في منتخب مصر محمد صلاح الذي عرف أوج تألقه وذروة نجوميته في فريق الريدز بعدما انتقل إليه في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وقالت "بيلد" إن إدارة فرانكفورت حددت قيمة الصفقة والمبلغ الذي تشترط الحصول عليه مقابل التفويت في هدافها الحالي إلى ليفربول وذلك بالحصول على ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

ولا يزال ليفربول يسعى إلى البحث عن التعاقد مع نجم جديد لتعزيز خطه الهجومي في ضوء تزايد الحديث عن مغادرة محمد صلاح لملعب أنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

أرقام عمر مرموش المميزة

وتوهج عمر مرموش (25 عامًا) بشكل لافت جدًا في بداية موسم 2024 ـ 2025 عندما قاد آينتراخت إلى المركز الثالث في ترتيب البوندسليجا برصيد 20 نقطة من 10 مباريات بإحرازه 11 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة مع النجم الإنجليزي هاري كين، كما صنع 7 أهداف أخرى.

كما سجل مرموش هدفين، وصنع هدفًا آخر في 4 مباريات خاضها مع فريقه في الدوري الأوروبي.

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