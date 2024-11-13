رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - كشف نادي كفر الشيخ عن أخر تطورات الحالة الصحية للاعبه محمد شوقي بعد الأزمة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام مركز شباب القزازين، بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط. 

ونشر كفر الشيخ عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لاعبنا محمد شوقي، بخير حتى الآن، وسيظل تحت الأجهزة لمدة 48 ساعة لحين اسقرار صحته تمامًا، نرجو منكم الدعاء”.

1e1a287d5e.jpg

وكانت أنباء ترددت عن وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، إثر توقف عضلة القلب، حيث تعرض للإصابة عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة والتي بلع لسانه على إثرها ليقوم الحكم بإلغاء المباراة، ليتوجه بعدها اللاعب مباشرة إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى

وكشف على القزاز رئيس مجلس إدارة مركز شباب القزازين، تفاصيل الأزمة الصحية لـ محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، خلال مباراة الفريقين بدوري القسم الثاني، والتي أقيمت على ملعب الزرقا بدمياط. 

وأكد القزاز في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، أن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ سقط في إحدى الكرات المشتركة وبلع لسانه  ليقوم الحكم على الفور بإلغاء المباراة، واستدعاء  سيارة الإسعاف ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا بسبب حالته الحرجة.

وأضاف القزاز أن جميع لاعبي ومسئولي الناديين هرعوا خلف اللاعب للمستشفى، حيث يرقد اللاعب الآن في غرفة العناية المركزة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوا الجميع بأن اللاعب حالته حرجة، إلا أنه ما زال حيا وأن كل ما يتردد بشأن وفاته غير صحيح.

e02660890f.jpg
90188f4bd6.jpg

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق