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الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - أعلنت وزارة المالية الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الجدول الزمني الشهري لصرف المرتبات.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل صرف مرتبات نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، على أن تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 أيام متتالية، وذلك للموظفين العاملين في الهيئات الحكومية والوزارات المختلفة.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم تقسيمه على عدة أيام وفقًا للقطاعات والهيئات المختلفة لتجنب التزاحم وضمان سهولة الإجراءات، مشيرة إلى أنها قامت بتخصيص أيام إضافية للجهات التي لم تتمكن من الصرف في المواعيد المقررة، حيث تستمر البنوك وأجهزة الصراف الآلي بتوفير الخدمات لجميع الموظفين طوال فترة الصرف.

صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأعلنت وزارة المالية إتاحة عدة وسائل وأماكن لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لموظفي الدولة، وذلك بهدف التسهيل عليهم وضمان سهولة حصولهم على رواتبهم، وتأتي على النحو التالي:

1-ماكينات الصراف الآلي «ATM».

2-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

3-مكاتب البريد.

4-التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

5-الوحدات الحسابية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024
جدول مرتبات شهر ديسمبر 2024
الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العالية 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9.200 جنيه
الدرجة الأولى 8.200 جنيه
الدرجة الثانية 8.000 جنيه
الدرجة الثالثة 7.500 جنيه
الدرجة الرابعة 7.000 جنيه
الدرجة الخامسة 6.500 جنيه
الدرجة السادسة 6.000 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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