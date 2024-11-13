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الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن طموحاته مع الريدز بشكل عام، حيث أشار إلى رغبته في الفوز بكل شئ خاصة أن ليفربول يستحق ذلك.

محمد صلاح: أكره فكرة أننا ممكن أن نكون الأضعف

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: "الفوز بكل شئ هو طموحي، أعمل بجد كل يوم، أكره فكرة أننا ممكن أن نكون الأضعف".

وأشار: "لدينا مجموعة رائعة في كل مركز ستجد لاعبين من بين الثلاثة الأوائل في العالم، إذن لماذا لا نفوز بالألقاب، هذه المدينة وهذا النادي يجب أن يكافحا دائما من أجل كل شئ".

ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 وتعادل لقاء وخسر مثله، مسجلا 21 ومستقبلا 6.

يحتل المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة ايضا مثلهما.

ووفقا لإذاعة «teamtalk» البريطانية، فإن محمد صلاح حدد طلبه الأخير لإدارة ليفربول، إذ يتمسك اللاعب بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني، بجانب إضافات أخرى في العقد من أجل التجديد لـ«الريدز».

إدارة ليفربول تحاول إقناع محمد صلاح بتخفيض شروطه المالية

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن إدارة ليفربول تحاول إقناع محمد صلاح بتخفيض شروطه المالية للتجديد حتى الآن، لكن اللاعب يصر على موقفه، ويتمسك بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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