الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفًا و712 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103 آلاف و258 جريحًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن، قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا، و182 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن، عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.