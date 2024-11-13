الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - وصلت طائرة مساعدات مصرية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت محملة بشحنة جديدة من المساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان، حيث تحمل الطائرة على متنها 22 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد إغاثة أخرى.

وأكد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، في تصريح لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الأربعاء، من مطار رفيق الحريري الدولي، دعم مصر للبنان ليس فقط في الشق الإنساني ولكن في الشق السياسي أيضا، وقال إن طائرة المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي المصري، وهي الرحلة الخامسة التي تصل الى لبنان وعلى متنها 22 طنا من المساعدات.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي لبيروت، والذي وصل على نفس طائرة المساعدات، تحمل رسائل عديدة سيتم فيها التأكيد على موقف مصر الداعم للبنان وتطبيق القرار 1701.

من جانبه، ثمن وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية ناصر ياسين، موقف مصر السياسي الداعم لوقف إطلاق النار في لبنان، مشيدا بالعلاقات العريقة بين البلدين.

وقال وزير البيئة اللبناني، عقب وصول طائرة المساعدات المصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، إن وصول وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى بيروت يأتي في إطار التأكيد على ضرورة وقف العدوان على لبنان ووقف إطلاق النار، معربا عن شكره لما تقدمه مصر من مساعدات إغاثية، آملا باستمرار تلك العلاقات التاريخية.