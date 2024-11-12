الرياضة - 05:50 - للعاملين في الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية مختلفة، لذلك تزايدت معدلات البحث في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين لمعرفة موعد وأماكن الصرف.

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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر نوفمبر الجاري، تُصرف يوم الأحد 24 من ذات الشهر للموظفين العاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات تُصرف يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024 الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12.200 جنيه الدرجة العالية 10.200 جنيه درجة المدير العام 9.200 جنيه الدرجة الأولى 8.200 جنيه الدرجة الثانية 8.000 جنيه الدرجة الثالثة 7.500 جنيه الدرجة الرابعة 7.000 جنيه الدرجة الخامسة 6.500 جنيه الدرجة السادسة 6.000 جنيه