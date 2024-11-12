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الرياضة - 05:50 - للعاملين في الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:50 - للعاملين في الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - للعاملين في الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية مختلفة، لذلك تزايدت معدلات البحث في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين لمعرفة موعد وأماكن الصرف.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وقيمة المرتب، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر نوفمبر الجاري، تُصرف يوم الأحد 24 من ذات الشهر للموظفين العاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات تُصرف يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر نوفمبر 2024
جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024
الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العالية 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9.200 جنيه
الدرجة الأولى 8.200 جنيه
الدرجة الثانية 8.000 جنيه
الدرجة الثالثة 7.500 جنيه
الدرجة الرابعة 7.000 جنيه
الدرجة الخامسة 6.500 جنيه
الدرجة السادسة 6.000 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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