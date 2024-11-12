منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:17 - القضاء يصدم إمام عاشور بقرار حبس جديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:17 - القضاء يصدم إمام عاشور بقرار حبس جديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:17 - القضاء يصدم إمام عاشور بقرار حبس جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن خلال مشاجرة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وعقدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة على براءة إمام عاشور لاعب الأهلي من تهمة ضرب فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد.

وفجر علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في قضية "مشاجرة المول" مفاجأة أمام المحكمة، حيث تقدم بحافظة مستندات في الجلسة التي انعقدت بغرفة المداولة ضمت صورة من قضية مرفوعة ضد الكابتن إمام عاشور من شخص آخر من بلدته بالسنبلاوين تحتوي على عبارات قاسية تمثل جريمة سب وقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "فايز" للمحكمة إنها واحدة من القضايا المماثلة المرفوعة ضد الكابتن من أكثر من شخص باتهامات تتنوع بين سب وقذف غيرها من القضايا أقدمها كقرينة للمحكمة الموقرة كدليل على أفعاله.

وطالب محامي المجني عليه، مجددًا بتعديل القيد والوصف واحتياطيًا توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للاتهام الوارد بأمر الإحالة.

واختتم علي فايز حديثه في المرافعة قائلاً: دائمًا أدعو الله في صلاتي وأعوذ به من قهر الرجال لكنني رأيته بأم عيني عندما حدثني عبد الله باكيًا وقال لي أنا حقي ضاع واتحولت من مجني عليه إلى متهم.

إمام عاشور يتسبب في انقسام داخل الأهلي.. «تفاصيل»

الأهلي يُسدد مستحقات إمام عاشور ويخصم «رعاية» الزمالك

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق