الرياضة - 05:17 - القضاء يصدم إمام عاشور بقرار حبس جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن خلال مشاجرة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وعقدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة على براءة إمام عاشور لاعب الأهلي من تهمة ضرب فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد.

وفجر علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في قضية "مشاجرة المول" مفاجأة أمام المحكمة، حيث تقدم بحافظة مستندات في الجلسة التي انعقدت بغرفة المداولة ضمت صورة من قضية مرفوعة ضد الكابتن إمام عاشور من شخص آخر من بلدته بالسنبلاوين تحتوي على عبارات قاسية تمثل جريمة سب وقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "فايز" للمحكمة إنها واحدة من القضايا المماثلة المرفوعة ضد الكابتن من أكثر من شخص باتهامات تتنوع بين سب وقذف غيرها من القضايا أقدمها كقرينة للمحكمة الموقرة كدليل على أفعاله.

وطالب محامي المجني عليه، مجددًا بتعديل القيد والوصف واحتياطيًا توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للاتهام الوارد بأمر الإحالة.

واختتم علي فايز حديثه في المرافعة قائلاً: دائمًا أدعو الله في صلاتي وأعوذ به من قهر الرجال لكنني رأيته بأم عيني عندما حدثني عبد الله باكيًا وقال لي أنا حقي ضاع واتحولت من مجني عليه إلى متهم.