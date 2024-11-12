الرياضة - 05:17 - لماذا ألغت المحكمة حكم براءة إمام عاشور وقضت بحبسه 6 أشهر؟ ننشر حيثيات الحكم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، اليوم السبت، بحبس إمام عاشور، لاعب الكرة بالنادي الأهلي، «غيابيًا»، 6 أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمول شهير، حين توجه إلى الجراج اعتقادًا منه بأن هناك أشخاص عاكسوا زوجته.

حيثيات حكم حبس إمام عاشور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجني عليه عبد الله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاث متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري.

وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجني عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.

وأضافت حيثيات المحكمة: حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ الساعة ١٢ مساءا، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه عبد الله مصطفى صلاح تبين وجود كدمة بالساق اليمني، وقد أثبت المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة.

وكذا ما شهد به كل من: اسلام سامي عثمان سليمان، سعيد شوقي بسيوني، وعادل ناصر أحمد مصطفى، ومصطفى محمد عبد الرحمن عبد الجليل والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله مدبولي الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظاً "انتوا أمن ولاد عرص وسب الدين «فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبد الله مدبولي أرضاً فسقط مغشياً عليه ووالى من كان برفقته بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخرى بساقه اليمنى، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه.

وتابعت المحكمة: وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائي والتي أجراها المقدم عمرو مصطفى عبد العال- رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه أرضا وتدافع مرافقوه حوله مما أحدث ما به من إصابات.

وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقه هجومية واندفاع شديد، وحال وصولهم جراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه يجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما تأكد للمحكمة إصراره على إلحاق الاذى به.

تفاصيل الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي

استطردت المحكمة: «ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجيا أرضا وحوله المتهم وأشخاص آخرين يقومون بركله بالأقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه، ولا يقدح في الذكر ما شهد به عمر محمد محمود بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته وشقيقته ياسمين محمد محمود (زوجه المتهم ) وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود.بسينما مول أركان بالشيخ زايد.قام أحد الاشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعه».