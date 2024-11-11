مصر تحصد 29 ميدالية في البطولة الأفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - البطولة الافريقية للتجديف،حصد المنتخب المصري للتجديف 29 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وفاز المنتخب المصري بلقب البطولة الأفريقية ضمن سباقات الكلاسيك بعد حصد 22 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بإجمالي 17 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 18 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وفي منافسات التجديف الشاطيء حصلت مصر على 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهب و4 ميداليات فضية في المركز الثاني فيما جاءت تونس في المركز الأول برصيد 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية وجاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد 2 ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية.

وكانت مصر شاركت على مدار يومي الجمعة والسبت في 22 سباق بمنافسات الكلاسيك مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا والسودان وكوت ديفوار.

كما شاركت مصر في منافسات التجديف الشاطيء على مدار يومي الأحد والإثنين.

شارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

يضم منتخب مصر 30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، ادهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم، هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

وأدار البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لاتحاد التجديف وعضو اللجنة العليا للبطولة والعميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة وسيف نجم رئيس لجنة أدوات البطولة وإيهاب زارع المدير الإداري للبطولة ومروة يحي مديرة الشئون الدولية في الاتحاد وهبة أحمد المدير المالي للاتحاد المصري للتجديف.

يضم الجهاز للفني للمنتخب المصري اللواء طارق عميرة رئيس اللجنة الفنية والرئيس الشرفي للاتحاد وشيخ التجديف واللواء عمرو رجائي المدير الفني لمنتخب التجديف وعادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

فيما يضم الجهاز الإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، المدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف ووليد عبد المنعم المنسق الإعلامي للبطولة وأحمد حلمي مسئول النشاط المحلي في اتحاد التحديف.

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