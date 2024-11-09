الرياضة - 10:41 - مفاجآت منتظرة في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في أول 4 مباريات، وحجز مقعده بشكل رسمي في البطولة القارية.

غيابات بالجملة في قائمة منتخب مصر لأسباب مختلفة

ومن المتوقع أن تشهد قائمة منتخب مصر العديد من الغيابات بعد إصابة عدد من العناصر التي ضمها حسام حسن في المعسكرات الماضية، وأبرزهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي.

كما من المتوقع أن يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعدد من اللاعبين المحترفين عن قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردى وبوتسوانا، وذلك بعد ضمان الفراعنة التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

وقد يغيب أيضًا الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري ومروان عطية لاعب الأهلي عن معسكر المنتخب، وذلك لغيابهم عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وقد يتم استدعائهم للمشاركة في المباراة الثانية.

وجوه جديدة في قائمة الفراعنة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

وأكد حسام حسن عقب التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة من المعسكر المقبل للمنتخب، وسيضم مجموعة من العناصر الجديدة أو البعيدة عن المنتخب في الفترة الماضية لمنحهم الفرصة وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمنافسات المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب كاب فيردي خارج الديار يوم 15 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه منتخبنا الوطنبي في المباراة الثانية نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.