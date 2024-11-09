انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:41 - مفاجآت منتظرة في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:41 - مفاجآت منتظرة في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - مفاجآت منتظرة في قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في أول 4 مباريات، وحجز مقعده بشكل رسمي في البطولة القارية.

غيابات بالجملة في قائمة منتخب مصر لأسباب مختلفة

ومن المتوقع أن تشهد قائمة منتخب مصر العديد من الغيابات بعد إصابة عدد من العناصر التي ضمها حسام حسن في المعسكرات الماضية، وأبرزهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي.

كما من المتوقع أن يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعدد من اللاعبين المحترفين عن قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردى وبوتسوانا، وذلك بعد ضمان الفراعنة التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

وقد يغيب أيضًا الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري ومروان عطية لاعب الأهلي عن معسكر المنتخب، وذلك لغيابهم عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وقد يتم استدعائهم للمشاركة في المباراة الثانية.

وجوه جديدة في قائمة الفراعنة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

وأكد حسام حسن عقب التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة من المعسكر المقبل للمنتخب، وسيضم مجموعة من العناصر الجديدة أو البعيدة عن المنتخب في الفترة الماضية لمنحهم الفرصة وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمنافسات المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب كاب فيردي خارج الديار يوم 15 نوفمبر فى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه منتخبنا الوطنبي في المباراة الثانية نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق