الرياضة - 10:54 - هل يفي ترامب بتعهداته بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية؟.. روان أبو العينين توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - كشفت الإعلامية روان أبو العينين، موقف المنطقة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الوعود التي قطعها ترامب هي وعود سيحافظ على تنفيذها.

وتابعت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: فعلها ترامب مرة أخرى.. وأصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.. العيون تتجه الآن صوب ترامب سيد البيت الأبيض.. ملفات عديدة في انتظاره والكثير منها يحمل تحديات لا يستهان بها.

وقالت روان أبو العينين، إن ملف الاقتصاد الأمريكي كان الملف الذي يميل في الغالب لصالح ترامب، وقد تعهد ترامب بتخفيضات ضريبية كبيرة للأفراد والشركات من 21% الى 15% كجزء من استراتيجيته الاقتصادية مؤكدا أن تقليل الضرائب سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويحفز الاستثمارات، ويخلق فرص العمل’.

واختتمت قائلة: على صعيد السياسات النقدية يعتبر التحدي الأبرز هو الدين العام الأمريكي والذي تجاوز نحو 34 تريليون دولار وتعهد ترامب بتخفيض أسعار الفائدة واعتبار النقد أداة لتحقيق نتائج سريعة مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي دون القلق الكبير بشأن الدين العام، كما وعد بخطة شاملة لرفع التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية كوسيلة للحد من العجز التجاري الأمريكي مع جميع الدول.