الرياضة - 10:22 - ترامب يؤكد لـ أبو مازن أنه سيعمل على وقف الحرب وصنع السلام في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أنه سيعمل من أجل وقف الحرب وصنع السلام في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على ضرورة العمل معا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

يذكر أن دونالد ترامب، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ضد المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفاز ترامب بواقع 73، 541، 645 صوت، بينما حصدت هاريس 69، 219، 123 صوتا من أصوات الناخبين الأمريكيين.