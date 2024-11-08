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الرياضة - 06:17 - مشاهدة مباراة النصر والرياض بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:17 - مشاهدة مباراة النصر والرياض بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:17 - مشاهدة مباراة النصر والرياض بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - بث مباشر مباراة النصر والرياض اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، حيث يستعد النصر للحلول ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرياض، في مواجهة مرتقبة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

مشاهدة مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي بث مباشر

يسعى النصر السعودي بقيادة الدون كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية إلى مصالحة جماهيرهم من بوابة الرياض، حيث تعادل العالمي في المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوي السعودي لهذا العام، برصيد 19 من أصل 9 مواجهات خاضها حتى الآن، بواقع 5 انتصارات، و4 تعادلات ولم يخسر العالمي في أي مباراة.

بث مباشر مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر ضد الرياض اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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