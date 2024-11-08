رئيس اتحاد الجودو: دعم الأندية ونشر اللعبة بكل المحافظات أبرز أولوياتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - الجودو، حرص مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، على إجراء عدد من الجولات على أندية الجمعية العمومية في مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت عقد جلسات مع مجالس الإدارات والمسئولين عن جهاز اللعبة في تلك الأندية.

ودار خلال الاجتماعات مناقشات موسعة حول مستقبل اللعبة في أندية الجمعية العمومية وأبرز المشاكل التي تواجهها وكيفية التسهيل على اللاعبين وأولياء الأمور.

جولات مكوكية لرئيس اتحاد الجودو

وأوضح مرزوق خلال جولاته أن الهدف الرئيسي لمجلس إدارة الاتحاد هو نشر اللعبة في أكبر عدد من محافظات الجمهورية، واستغلال الطفرة الإنشائية التي وفرتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، على مستوى الملاعب والأندية ومراكز الشباب وكافة المنشآت الرياضية المختلفة.

وأكد رئيس اتحاد الجودو، أن مجلس إدارة الاتحاد عمل خلال الفترة الأخيرة على تخفيف الأعباء المالية والفنية عن كاهل الأندية من أجل الاستمرار في ممارسة رياضة الجودو، وتشجيع المزيد من الأندية على الدخول ضمن منظمة الجودو المصرية الناجحة.

ووعد مرزوق علي بتوفير المزيد من الدعم للأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، من خلال البحث عن مصادر تمويل إضافية للاتحاد والمناطق التابعة له، وتوزيع بطولات الموسم المحلي على مختلف المحافظات، بالإضافة لعمل المزيد من دورات التدريبية للمدربين والحكام لتخريج كوادر فنية جديدة تستطيع قيادة اللعبة في المستقبل.

ويحظى مرزوق علي بدعم وتأييد أعضاء الجمعية العمومية، في ظل الطفرة التي حققها الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة، وأيضا تواصله الدائم والمستمر مع الأندية واللاعبين وتسهيل العقبات التي تواجه كافة عناصر اللعبة.

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