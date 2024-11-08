موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:38 - موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:38 - موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:38 - موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - يترقب المستثمرون موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة.

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، ودورية اجتماعات البنك المركزي خلال العام 2024، فضلا عن أبرز قرارات لجنة السياسات على مدار العام، من خلال السطور التالية:

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للمرة السابعة خلال هذا العام في يوم 21 نوفمبر الجاري، من أجل تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

اجتماعات لجنة السياسات النقدية المتبقية في العام 2024

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تعقد 8 اجتماعات على مدار العام، عقدت منهم 6 اجتماعات حتى الآن، ليتبقى اجتماعان فقط، وهما:

- الاجتماع السابع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 26 ديسمبر 2024.

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية

أبرز قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام 2024

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 1 فبراير

قررت فيه رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 6 مارس

تم رفع رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 28 مارس

ألغي البنك المركزي المصري الاجتماع المقرر انعقادة للجنة السياسات النقدية، في الخميس 28 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 23 مايو

أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 23 مايو على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 18 يوليو

وأبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في الاجتماع الذي عقد في الخميس 18 يوليو 2024

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 5 سبتمبر

أبقت اللجنة في هذا الاجتماع فيه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 17 أكتوبر

قررت لجنة السياسات النقدية فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اقرأ أيضاً
جولد بيليون: الذهب يتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

بعد الارتفاعات المتتالية.. تراجع مفاجئ بـ سعر الذهب الآن في مصر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق