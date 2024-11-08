الرياضة - 02:38 - موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - يترقب المستثمرون موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي بتثبيت أسعار الفائدة.

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، ودورية اجتماعات البنك المركزي خلال العام 2024، فضلا عن أبرز قرارات لجنة السياسات على مدار العام، من خلال السطور التالية:

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للمرة السابعة خلال هذا العام في يوم 21 نوفمبر الجاري، من أجل تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

اجتماعات لجنة السياسات النقدية المتبقية في العام 2024

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تعقد 8 اجتماعات على مدار العام، عقدت منهم 6 اجتماعات حتى الآن، ليتبقى اجتماعان فقط، وهما:

- الاجتماع السابع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 26 ديسمبر 2024.

أبرز قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام 2024

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 1 فبراير

قررت فيه رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 6 مارس

تم رفع رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 28 مارس

ألغي البنك المركزي المصري الاجتماع المقرر انعقادة للجنة السياسات النقدية، في الخميس 28 مارس 2024.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 23 مايو

أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 23 مايو على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 18 يوليو

وأبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في الاجتماع الذي عقد في الخميس 18 يوليو 2024

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 5 سبتمبر

أبقت اللجنة في هذا الاجتماع فيه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 17 أكتوبر

قررت لجنة السياسات النقدية فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.