الرياضة - 02:00 - بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لـ سعر الفائدة.. ارتفاع سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - ارتفع سعر سبيكة الذهب في مصر، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لـ سعر الفائدة، ليصل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام إلى 134.710 جنيهات، بما يعادل نحو 2732.54 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر سبيكة الذهب في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4331.5 جنيه، بما يعادل نحو 87.86 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام ارتفاعا عند 10.829 جنيها، بما يعادل نحو 219.66 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 21.657 جنيها، بما يعادل نحو 439.30 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 43.315 جنيها، بما يعادل نحو 878.63 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم ارتفاعا عند 86.630 جنيها، بما يعادل نحو 1757.25 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 134.710 جنيهات، بما يعادل نحو 2732.54 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 216.575 جنيها، بما يعادل نحو 4393.14 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 433.150 جنيها، بما يعادل نحو 8786.27 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من الارتفاع عند 2.165.750 جنيها، بما يعادل نحو 43.931.36 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 4.331.500 جنيها، بما يعادل نحو 87.862.71 دولار.