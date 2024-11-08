موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:44 - وزارة الصحة تحذر من استخدام حقن التخسيس.. هل تصيب بأمراض خطيرة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:44 - وزارة الصحة تحذر من استخدام حقن التخسيس.. هل تصيب بأمراض خطيرة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:44 - وزارة الصحة تحذر من استخدام حقن التخسيس.. هل تصيب بأمراض خطيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - حقن التخسيس.. أوضحت وزارة الصحة والسكان أضرار حقن التخسيس ومحاذير الحصول عليها، وكيفية الاستفادة منها بطريقة سليمة، بعد حالة الجدل التي انتشرت مؤخرا حول أضرار ومخاطر حقن التخسيس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن استخدام حقن التخسيس يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مختص، ووفق توجيهات طبية دقيقة، مشيرًا إلى أهمية حصول هذه الحقن على موافقة السلطات الصحية العالمية والمحلية.

فئات يتناسب لها استخدام حقن التخسيس

وأوضح عبد الغفار، أن حقن التخسيس قد تناسب بعض الفئات من المرضى فقط، ولا يمكن استخدامها بشكل عام بين جميع المواطنين.

وزارة الصحة تحذر من استخدام حقن التخسيس

مخاطر استخدام حقن السكر كوسيلة للتخسيس

ونوّه بأن بعض الأشخاص يستخدمون حقن السكر كوسيلة للتخسيس، ما يعرضهم لمخاطر صحية خطيرة، حيث تختلف تأثيرات هذه الحقن على الجسم بحسب الحالة الصحية للمريض.

أعراض حقن التخسيس

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أضرار حقن التخسيس قد تصل إلى مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي، فضلاً عن أعراض أخرى كالإمساك، والقيء، وجفاف المعدة، والتعب، وزيادة معدل ضربات القلب.

إصابة فنانة بشلل بسبب حقن التخسيس

جدير بالذكر، أن الفنانة هند عبد الحليم، سلطت الضوء على مخاطر غير متوقعة لحقن إنقاص الوزن بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن تعرضها لمشكلة صحية خطيرة بسبب استخدام حقن التخسيس لمدة شهر، التي اتضح أنها أدت إلى إصابتها بشلل في المعدة، وهو ما دفعها لتحذير متابعيها من المخاطر المحتملة لهذه الحقن، خاصة عند استخدامها دون استشارة طبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

اقرأ أيضاً
بسبب حقن التخسيس.. هل تعرضت هند عبد الحليم لأزمة خالد الصاوي؟

الدكتور عاطف بسيوني يوضح خطورة استخدام حقن علاج السكر الشهيرة في التخسيس

يعزز الشعور بالشبع.. 5 طرق لـ استخدام الشوفان في التخسيس

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق