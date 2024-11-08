الرياضة - 01:44 - وزارة الصحة تحذر من استخدام حقن التخسيس.. هل تصيب بأمراض خطيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - حقن التخسيس.. أوضحت وزارة الصحة والسكان أضرار حقن التخسيس ومحاذير الحصول عليها، وكيفية الاستفادة منها بطريقة سليمة، بعد حالة الجدل التي انتشرت مؤخرا حول أضرار ومخاطر حقن التخسيس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن استخدام حقن التخسيس يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مختص، ووفق توجيهات طبية دقيقة، مشيرًا إلى أهمية حصول هذه الحقن على موافقة السلطات الصحية العالمية والمحلية.

فئات يتناسب لها استخدام حقن التخسيس

وأوضح عبد الغفار، أن حقن التخسيس قد تناسب بعض الفئات من المرضى فقط، ولا يمكن استخدامها بشكل عام بين جميع المواطنين.

مخاطر استخدام حقن السكر كوسيلة للتخسيس

ونوّه بأن بعض الأشخاص يستخدمون حقن السكر كوسيلة للتخسيس، ما يعرضهم لمخاطر صحية خطيرة، حيث تختلف تأثيرات هذه الحقن على الجسم بحسب الحالة الصحية للمريض.

أعراض حقن التخسيس

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أضرار حقن التخسيس قد تصل إلى مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي، فضلاً عن أعراض أخرى كالإمساك، والقيء، وجفاف المعدة، والتعب، وزيادة معدل ضربات القلب.

إصابة فنانة بشلل بسبب حقن التخسيس

جدير بالذكر، أن الفنانة هند عبد الحليم، سلطت الضوء على مخاطر غير متوقعة لحقن إنقاص الوزن بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن تعرضها لمشكلة صحية خطيرة بسبب استخدام حقن التخسيس لمدة شهر، التي اتضح أنها أدت إلى إصابتها بشلل في المعدة، وهو ما دفعها لتحذير متابعيها من المخاطر المحتملة لهذه الحقن، خاصة عند استخدامها دون استشارة طبية وإجراء الفحوصات اللازمة.