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أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

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أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وفي السطور التالية نعرض أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم.  

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

تعد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة من نصيب القلعة البيضاء.  

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 5-1 في الدوري الممتاز للموسم الماضي. 

وكان خوان كارلوس أوسوريو هو مدرب الزمالك في تلك المباراة فيما كان أحمد سامي مدربا لفريق سموحة.  

وسجل أهداف الزمالك كل من: مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيري، محمود شيكابالا للزمالك، وسجل هدف سموحة فادى فريد.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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