فينيسيوس مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - يدخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في مباراة ريال سوسيداد، وهو حذر من أجل عدم الحصول على بطاقة صفراء خلال اللقاء.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع منافسه فريق أوساسونا، يوم السبت 9 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأتي تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويغيب فينسيوس جونيور عن مباراة ديبورتيفو ليجانيس في مباراة الجولة الرابعة عشر من الليجا، في حال الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة ريال سوسيداد.

وتحصل فينيسيوس جونيور على 4 بطاقات صفراء خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني، حيث كانت تلك البطاقات في مباريات “ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس – إسبانيول – برشلونة”.

وسيكون الجناح البرازيلي حذرًا للغاية لعدم الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الليجا، خاصة وأن الفريق يعاني من تراجع النتائج في الفترة الماضية.

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