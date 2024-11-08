الرياضة - 11:31 - الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:31 صباحاً - طقس الأيام المقبلة.. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها أغلب المحافظات.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة: «الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة خاصة فترات الليل، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، كما أن هناك تقلبات جوية من يوم لآخر على جميع الأنحاء».

وأضافت «غانم»، أن الأحوال الجوية على جميع الأنحاء مستقرة، بجانب وجود أشعة الشمس على جميع الأنحاء.

وتابعت، أنه بدءًا من السبت المقبل 9 نوفمبر سيكون هناك منخفض جوي يضرب البلاد سيؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وظهور السحب على العديد من المحافظات.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «فلكيا فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر المقبل، ولكن الأجواء الحالية في النص الثاني من فصل الخريف تتشابه مع أجواء الشتاء».

أولي منخفضات فصل الخريف 2024

الجدير بالذكر، أن البلاد سجلت أولي منخفضات فصل الخريف 2024 يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، حيث شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت بأمطار خفيفة يوم الخميس على غرب البلاد، وامدت يومي الجمعة والسبت 1 و2 نوفمبر الجاري، إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.