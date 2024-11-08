شقيقة كريستيانو رونالدو ترد على أنباء انتقاله للهلال بديلا لنيمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - انتشرت تقارير عالمية خلال الساعات الماضية عن اقتراب انتقال كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى الغريم التقليدي الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يفكر في فتح قنوات اتصال مع كريستيانو بعدما تعرض البرازيلي نيمار نجم الهلال، لإصابة جديدة بعد غيابه عن الملاعب لأكثر من عام، ليصبح قريبا من الرحيل عن صفوف "الزعيم"، خاصةً مع انتهاء عقد صاحب الـ32 عاما نهاية الموسم الحالي.

شقيقة كريستيانو رونالدو



وتفاعلت كاتيا أفيرو شقيقة النجم كريستيانو رونالدو مع الأنباء التي أشارت إلى أنه سيتجه إلى وجهة جديدة عقب نهاية الموسم الجاري.

وعلقت كاتيا أفيرو على إحدى المنشورات عبر انستجرام والتي تشير إلى أن رونالدو سينتقل إلى الهلال بدلًا من نيمار جونيور.

ونفت كاتيا الخبر، وأكدت أن تلك الأنباء هي معلومات لا أساس لها من الصحة، وأن من كتب هذا الخبر لا يفهم أي شيء عن كرة القدم.



وردت قائلة: "أنت لا تكتب إلا هراء، لا تفهم شيئًا عن كرة القدم.. كان بإمكانك الاتصال بي لأخبرك عن التنافس بين الأندية في السعودية وما قد يكون ممكنًا".

وأكملت "احذفها، لا يزال هناك وقت".

يذكر أن عقد رونالدو مع النصر سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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