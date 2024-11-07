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الرياضة - 09:56 - أرخص إصدارات أوبل.. سعر ومواصفات سيارة كورسا هاتشباك موديل 2024 في السوق المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - أرخص إصدارات أوبل.. سعر ومواصفات سيارة كورسا هاتشباك موديل 2024 في السوق المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - أرخص إصدارات أوبل.. سعر ومواصفات سيارة كورسا هاتشباك موديل 2024 في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - سعر أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024.. أعلن الوكيل المحلي لعلامة أوبل الألمانية لإنتاج السيارات الحديثة في مصر، قائمة أسعار ومواصفات سيارة أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024، والتي تتوفر في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتُعد من أرخص الطرازات الحديثة للشركة في الآونة الأخيرة.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، مواصفات سيارة كورسا هاتشباك موديل 2024 وسعرها في السوق المصري، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

سعر أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024

مواصفات سيارة أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024

طُرحت سيارة أوبل كورسا موديل 2024، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، حيث تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، فيما تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

وتأتي السيارة الهاتشباك الجديدة بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

سعر أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2024

ويبدأ السعر الرسمي للسيارة الجديدة أوبل كورسا هاتشباك موديل 2024 في السوق المصري، من مليون و280 ألف جنيه، وذلك وفقًا للوكيل المحلي للعلامة الألمانية في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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