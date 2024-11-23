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الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق ميلان ضد يوفنتوس بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

باولو فونسيكا مدرب ميلان قرر إجلاس نجم وهداف الفريق، اللاعب الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش على دكة البدلاء، لشعوره بالإرهاق، ودفع بالإنجليزي لوفتوس تشيك بدلا منه.

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس 

وبدأ الروسونيري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، رايندرز، موسى، لوفتوس تشيك، لياو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان 

في المقابل، أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه، الذي شهد مفاجأة مدوية بالاعتماد على تيون كوبمينرز كمهاجم في ظل غياب فلاهوفيتش وميليك للإصابة.

وفيما يلي تشكيل السيدة العجوز للمباراة:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، جاتي، كالولو، كامبياسو.

خط الوسط: تورام، لوكاتيلي، كونسيساو، ماكيني، يلدز.

خط الهجوم: كوبمينرز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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