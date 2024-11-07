الرياضة - 07:08 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد زد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة زد إف سي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز مساء اليوم من أجل استمرار مسيرته في الحفاظ على اللقب بعد أن حقق الفوز على نادي سيراميكا بخماسية في مستهل مشواره بالدوري الممتاز.

ويخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها لاعبوه إثر سلسلة الانتصارات الأخيرة علي سيراميكا كليوباترا والزمالك في السوبر المحلي بالإمارات، الذي احتفظ به الفريق الأحمر، ثم الفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية للدوري.

موعد مباراة الأهلي وزد إف سي في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وزد اليوم الخميس الموافق 7 من نوفمبر 2024، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وزد إف سي على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل مباراة الأهلي وزد إف سي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، لذلك تذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT HD 1.

تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو..

تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري الممتاز في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع عمر كمال خالد عبد الفتاح رامي ربيعة يحي عطية الله في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا حسين الشحات في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

دكة البدلاء:

يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.