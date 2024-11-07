الرياضة - 05:40 - ننفرد بنشر نص أقوال المتهم بقتل «حمص» نجل صاحب مقهى أسوان بالكوربة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - حصلت الأسبوع» عن نص أقوال «ناصر. ص»، المتهم بقتل «حمص» ذبحًا في شارع الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة، في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ مقتل نجل صاحب مقهي أسوان.

وأجلت محكمة جنايات أول درجة شمال القاهرة، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، أولى جلسات القضية بعد 7 أيام من ارتكاب الجريمة عقب إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، إلى جلسة اليوم الأول من ديسمبر لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وجاء نص أقوال «ناصر. ص»، كالتالي في أوراق القضية:

س: ما تفصيلات إقرارك؟

ج: اللي حصل إن في خلافات بيني وبين «محمد عبد الرازق» كتير ومن حوالي خمس سنين حصلت بينا مشكلة واتخانقنا مع بعض وضربنا بعض وبعدها والناس جت حاشت والموضوع خلص ومحمد كان واخد حصة في العمارة اللى محل العصير بتاعي فيها في شارع المسلة متفرع من شارع الكوربة مكنتش عايز يكون ليه حصة في العمارة اللي أنا فيها دي وكان في قضايا كتير بينه وبين صاحب العمارة ولما كنا بنشوف بعض كان بيحصل مشادات لكن الناس كانت بتحوش، واخر مشكلة كانت إمبارح لقيت محمد كان جاي يزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته ولقيته ماشي قدام محل العصير بتاعي وعمال يزعق لأن في خلافات سابقة بنا فخرجت من المحل وكان معايا مطواة في جيبي وكنت قرفان منه ومن المشاكل الي بتحصل بنا.

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة، بعدها طلعت المطواة من جيبي ودخلت على «محمد عبد الرازق» وضربته بيها أكثر من ضربة ومش فاكر كام ضربة تقريبا ووقع على الأرض وفضلت أضرب فيه بالمطواة وقعت فوقه على الأرض ومحستش بنفسي لقيتني عمال أغرز المطواة في بطنه والناس اتلمت وقعدت تحوش وأنا مكنتش عايز اسيبه وفضلت أضرب فيه لحد ما الناس حاشتني وقعدت الأهالي يضربو فيا بالكراسي عشان أقوم من عليه لكن فضلت أضرب فيه بالمطواة وبعدها قولتله أنت اللي وصلتني أني اعمل فيك كدا وبعدها الناس حاشتني وقومتني من عليه وأنا رميت المطواة ودخلت محل العصير تاني وبعد كدا الشرطة جت واخدوني على على قسم مصر الجديدة.

س: وما تفصيل ماحدث يوم الواقعة؟

ج: أنا لقيت محمد عبد الرازق، جاي بيزعق ويشتم من عند قهوة أسوان بتاعته قدام محل العصائر بتاعي وكنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعى وطلعت المطواة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها، والناس فضلت تضرب فيا بالكراسي علشان أسيبه، وبعدها قولتله انت اللي وصلتني أعمل فيك كدا.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «ناصر» في يوم 30/10/2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «محمد» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاح أبيض وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره منه وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم جثم فوق المجني عليه «محمد» و انهال عليه بعدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض مطواة» استقرت بأنحاء متفرقة بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأرداه قتيلا على النحو المبين بالتحقيقات.