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الرياضة - 05:08 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - سعر الدولار الآن.. ارتفع سعر الدولار الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات نحو 49.17 جنيه للشراء، و 49.30 جنيه للبيع، بينما سجل في ختام التعاملات نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في مصر

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سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.34 جنيه 49.24 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.32 جنيه 49.22 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.32 جنيه 49.22 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.35 جنيه 49.25 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.35 جنيه 49.25 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.32 جنيه 49.22 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.37 جنيه 49.28 جنيه

سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.24 جنيه للشراء، 49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي، سجل نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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