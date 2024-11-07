الرياضة - 02:03 - وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا نجحت في تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة وغير مسبوقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أكد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي نجحت في تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة وغير مسبوقة، مؤكدا على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للإنتاج الحربي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الـ 70، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل إمكانيات التي تملكها، من خلال العديد من الإجراءات.

وأوضح أنه تم وضع محددات للشراكة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأولوية في التعاون مع القطاع الخاص في المنتجات المطلوبة في السوق المصري، وتوفر الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بالتصنيع شرط أن يحقق مكاسب، ويسد احتياجات السوق المصري، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي أحدث نقلة نوعية في عملية التصنيع والإنتاج والتصدير.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على توطين الصناعات من خلال التعاون مع الشركات العالمية، مشيرا إلى أنه جاري الاستعداد بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025