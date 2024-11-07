الرياضة - 10:56 - أسعار العملات اليوم.. كم يسجل الدولار واليورو والريال السعودي في البنوك؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 تبايناً في الأسعار وفقاً لآخر تحديث في شركات الصرافة وكافة البنوك العاملة بـ مصر.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 13.12 جنيه للبيع، و13.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر13.11 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 13.11 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.40جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 160.10 جنيه للشراء، و 160.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 159.50 جنيه للشراء، و160.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 159.33 جنيه للشراء، و160.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024، نحو 49.30 جنيه للبيع، و49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسيطر الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري صباح تعاملات اليوم، عند 49.25 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية إلى 49.25 جنيه للبيع و49.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المركزي نحو 52.66 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.82 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 52.60 جنيه للشراء، و53.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في مصر داخل بنك 52.51 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 53.86 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 63.44 جنيه للشراء، و63.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بينما بلغ الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 63.44 جنيه للشراء، و63.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 63.31 جنيها، وسعر البيع هو 63.73 جنيها.