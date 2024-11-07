حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

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بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - أسعار العملات اليوم.. كم يسجل الدولار واليورو والريال السعودي في البنوك؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - أسعار العملات اليوم.. كم يسجل الدولار واليورو والريال السعودي في البنوك؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - أسعار العملات اليوم.. كم يسجل الدولار واليورو والريال السعودي في البنوك؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 تبايناً في الأسعار وفقاً لآخر تحديث في شركات الصرافة وكافة البنوك العاملة بـ مصر.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 13.12 جنيه للبيع، و13.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر13.11 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 13.11 جنيه للبيع، و13.06 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.40جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 160.10 جنيه للشراء، و 160.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 159.50 جنيه للشراء، و160.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 159.33 جنيه للشراء، و160.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024، نحو 49.30 جنيه للبيع، و49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسيطر الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري صباح تعاملات اليوم، عند 49.25 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية إلى 49.25 جنيه للبيع و49.15 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المركزي نحو 52.66 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 52.82 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 52.60 جنيه للشراء، و53.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في مصر داخل بنك 52.51 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 53.86 جنيه.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 63.44 جنيه للشراء، و63.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بينما بلغ الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 63.44 جنيه للشراء، و63.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 63.31 جنيها، وسعر البيع هو 63.73 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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