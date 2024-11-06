الرياضة - 11:52 - عاجل.. كامالا هاريس: «أعترف بهزميتي في الانتخابات ويجب القبول بالنتائج» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - قالت كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، إننا سنتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفريقه في المرحلة القادمة، ويجب أن نقبل نتيجة هذه الانتخابات.

وأضافت هاريس، أن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما نريده وما حاربنا من أجله، وكل ولائنا للدستور الأمريكي.

وتابعت: «أعترف بهزميتي في الانتخابات ويجب القبول بالنتائج، والحقوق والحريات يجب أن تحترم».

وأشارت إلى أن التضحيات يجب أن تكون من أجل الأمم المتحدة، ونحن نسعى إلى تحقيق ذلك.