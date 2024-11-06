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الرياضة - 11:52 - عاجل.. كامالا هاريس تكشف عن تفاصيل حديثها مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:52 - عاجل.. كامالا هاريس تكشف عن تفاصيل حديثها مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - عاجل.. كامالا هاريس تكشف عن تفاصيل حديثها مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - قالت كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، إن نتائج هذه الانتخابات ليست ما كنا ننشده أو قاتلنا من أجله، وأشكر الرئيس بايدن وأشكر قيادة الحزب الديمقراطي على ثقتها بي.

وأضافت هاريس، خلال كلمتها بعد خسارتها في الانتخابات الأمريكية، أن الأمل في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم، أنا فخورة بالسباق الانتخابي والطريقة التي خضنا فيها المنافسة للرئاسة.

وتابعت أننا نقبل نتائج الانتخابات، وهنأت ترامب على فوزه، وتحدثت مع الرئيس ترامب وقلت له إننا سنساعده في انتقال سلمي للسلطة.

واختتمت: «أعترف بالهزيمة، وأفهم مشاعر خيبة الأمل، ولن نكف عن المحاولة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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