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منتخب الشابات يهزمن الأردن بخماسية في الودية الأولى (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب الشابات يهزمن الأردن بخماسية في الودية الأولى (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشابات يهزمن الأردن بخماسية في الودية الأولى (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - الكرة النسائية، حقق منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 17 عامًا، فوزًا كبيرًا على منتخب الأردن بخماسية نظيفة، في المباراة الودية الأولى التي خاضها المنتخبين اليوم استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

 

وشهدت المباراة حضور الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعي. 

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أحرز أهداف منتخب الشابات في مباراة الأردن كل من كاميلا هشام أشرف بالدقيقة 12 وفاطمة محمد الزهراء بالدقيقتين 16 و43 من الشوط الأول. 


وفي الشوط الثاني أضافت كاميلا هشام الهدف الرابع في الدقيقة 51 واختتمت فاطمة محمد الزهراء الخماسية في الدقيقة 85. 

وكانت رئيس بعثة المنتخب الأردني للكرة النسائية، كرمت في وقت سابق الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة،  أثناء زيارته لهم في معسكر القاهرة.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالقاهرة، كان أحدهم اليوم والأخرى  يوم 9 نوفمبر الجاري.

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وتأتي المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع إبريل من عام 2022.

 

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسلة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر أبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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