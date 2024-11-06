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الرياضة - 11:04 - أشرف صبحي يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:04 - أشرف صبحي يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:04 - أشرف صبحي يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وإفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنين بالتسويق والاستثمار.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقى الاستثمار الدولي يعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.

ويقام الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك في الفترة من 8-9 ديسمبر القادم، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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