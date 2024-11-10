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منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

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منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - منتخب الناشئين، يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الإفتتاحية بدورة شمال أفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة  

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد ملاعب التدريب القريبة من مقر إقامته، على أن يتضمن تدريبات الجري والإحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة 

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في افتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

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حماس في مران منتخب الناشئين

وخاض الفراعنة الصغار تدريبهم الثاني بالمغرب تحت قيادة أحمد الكأس، على ملعب الجمعية الرياضية بالمنصورية، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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