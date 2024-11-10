تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وصول بعثة منتخب المغرب للشباب إلى الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وصول بعثة منتخب المغرب للشباب إلى الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

وصول بعثة منتخب المغرب للشباب إلى الإسماعيلية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بحفاوة، بعثة منتخب المغرب لدى وصولها إلى الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة. 

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات عن حرم الطريق بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الدائري بحي ثالث الإسماعيلية (صور)

 

مدة اقامة البطولة 

وذلك خلال الفترة بين 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر وليبيا، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد. 

جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك

الإشراف على تشكيل اللجان 

وكان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أشرف على تشكيل اللجان النوعية من المتطوعين، وتحديد مهام عمل أعضائها في استقبال اللجنة المنظمة والحكام والبعثات، التي بدأت بوصول منتخب مصر، وخاض أمس السبت، مباراة ودية مع تنزانيا، تلاه حضور المغرب اليوم الأحد، ثم ليبيا والجزائر وتونس، تصل أيام 12 و13 نوفمبر الجاري. 

جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك

بطولة شمال أفريقيا 

تجدر الإشارة إلى أن جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي يصلوا تباعًا للإسماعيلية ومعهم "أعضاء اللجان المنظمة" معتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور، ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني. 

جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك

 

جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك
جانب من مراسم الاستقبال،كلمتك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق