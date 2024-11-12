الرياضة - 06:37 - شقق جنة وسكن ودار مصر 2024.. الأماكن وشروط الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - شقق جنة وسكن ودار مصر.. يتوافر عدد كبير من شقق جنة وسكن ودار مصر 2024 في عددٍ من المحافظات، والتي بدأ الحجز فيها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، ويستمر التقديم حتى يوم 26 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن إعلان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، عن طرح عدد 6575 وحدة سكنية للاستلام الفوري، في 15 مدينة جديدة ما بين شقق سكن مصر، وجنة للإسكان الفاخر، وكذلك دار مصر، وروضة العبور ومشروع الإسكان المتميز.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق جنة 2024

- عدد (782) وحدة سكنية بعدد (3) مدن.

- المدن محل الطرح:

المدينة القاهرة الجديدة 6 أكتوبر دمياط الجديدة عدد الوحدات 409 223 150

شاملة نسبة 5% من عدد الوحدات لذوي الهمم.

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شقق دار مصر 2024

- عدد (44) وحدة سكنية بعدد (3) مدن.

- المدن محل الطرح:

المدينة حدائق أكتوبر العاشر من رمضان السادات عدد الوحدات 22 11 11

شاملة نسبة 5% من عدد الوحدات لذوي الهمم.

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شروط حجز شقق جنة ودار مصر 2024

* أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخص معنويا.

* ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

* لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة وذلك لغير ذوي الهمم.

* يحق التقدم للحجز ذوي الهمم أو ذويهم بولاية.

* تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

* يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

* الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن «حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط».

* يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

* يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالموقع محل الطرح.

* ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا.

* لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبني.