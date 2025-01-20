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مستشفيات جامعة القاهرة تعلن جاهزيتها لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء فى قطاع غزة - أخبار كلمتك

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مستشفيات جامعة القاهرة تعلن جاهزيتها لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء فى قطاع غزة - أخبار كلمتك

مستشفيات جامعة القاهرة تعلن جاهزيتها لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء فى قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:30 مساءً - شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضم  الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة.

 

وتأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مستشفيات جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال المرضي والمصابين من قطاع غزة، من خلال تفعيل خطط الطوارئ بشكل كامل على مستوى جميع المستشفيات، وتجهيز غرف العمليات للاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًا عاجلًا، وتجهيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة لاستيعاب الحالات القادمة من غزة، وتوفير الأطقم الطبية والفنية للعمل على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وبشكل كاف.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلي فرق التمريض المُدربة علي أعلي مستوي من الكفاءة والتميز، وتسخر كافة امكاناتها لتقديم الدعم الطبي والنفسي والمعنوي للجرحى والمصابين من أشقائنا القادمين من قطاع غزة، لافتًا إلي أن إدارة الجامعة تعمل على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين من قطاع غزة وتقديم الرعاية اللازمة لهم فور وصولهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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