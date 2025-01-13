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عاشور: 40 % زيادة في الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

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عاشور: 40 % زيادة في الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

عاشور: 40 % زيادة في الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:15 مساءً -  استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب  ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما استعرض وزير التعليم العالي أيضًا كل ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
 

 

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس السيسي لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا. 
   

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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