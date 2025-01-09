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مصطفى بكري محذرا إسرائيل: إياكم والاقتراب من مصر - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري محذرا إسرائيل: إياكم والاقتراب من مصر - أخبار كلمتك

مصطفى بكري محذرا إسرائيل: إياكم والاقتراب من مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:16 مساءً - حذر الإعلامي مصطفى بكري أعداء مصر، وفي القلب منهم، دولة الاحتلال الإسرائيلي، من الإقتراب من مصر.

وعلق الإعلامي مصطفى بكري على مزاعم القناة 14 الإسرائيلية بشأن انتهاك مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، واكتشاف 10 أنفاق على الحدود مع قطاع غزة أمر غير صحيح وتهديد لاتفاقية السلام، معلقا: إياكم والاقتراب من مصر أو الغرور بالقوة سواء بما يحدث في غزة أو سوريا أو لبنان.

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن حرب الابادة التي شنتها إسرائيل في غزة فيها تهديد لأمن المنطقة، ومصر دولة جارة لفلسطين ومرتبطة بها، وهو أمر يؤئر على الأمن المصري ويمثل مخالفة لاتفاقية السلام.

ولفت مصطفى بكري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبني قاعدة في الداخل السوري وتل أبيب تنتهك القوانين والأعراف، ونحن لسنا قلقون طالما لدينا رجل قائد حكيم ورجال جيش وشرطة على قدر كبير من الوعي والقوة، والشعب سيدهس كل من يحاول تهديد أمنهم.

وأضاف، أن "هناك إجراءات جديدة بشأن زيادة الرواتب، وعاوز أقول لكم متقلقوش على البلد، وخلال 6 شهور هنقدر نوفر 1.5 مليار دولار شهريا من تقليل استيراد الغاز وباقي السلع، خاصة مع الاكتشافات الجديدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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