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بدء تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" - أخبار كلمتك

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بدء تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" - أخبار كلمتك

بدء تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:15 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

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وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

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منال عوض: المبادرة تهدف لتحسين جودة الحياة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة والتوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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