الحق فى الدواء تشيد بقرار الحكومة بزيادة عدد فروع صيدليات «الإسعاف 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:16 مساءً - ثمنت جمعية الحق فى الدواء، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في اجتماعها أمس الإثنين، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد سلاسل صيدليات «الإسعاف 24 من فرع فقط إلى العشرات لتصل المدن والقرى وعواصم المحافظات لتأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجيه مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وأمراض الهرمونات للمواطن بدون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار للكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.

وأشارت الجمعية، فى بيان لها أن، هذه الخطوة جاءت متوازية مع خطوات توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية مما يعد إجراء يمس الأمن القومي لتأمين توافر الدواء وعدم وجود تلاعبات وادعاء نقص الأصناف الحيوية كما يؤدي لتقليل الضغط علي فاتورة الاستيراد من الخارج وتحميل ميزانية الدولة أعباء توفير العملة الصعبة، لافتة إلى أن مد سلاسل صيدليات الإسعاف 24، مشروع ضخم، ويعظم دور الدولة في الرعاية الصحية وحفظ حق المواطن في الدواء.

وأكدت أن الاتجاه حاليا لافتتاح صيدليات داخل المستشفيات العامة والجامعية خطوة أخرى نحو توفير الأدوية من خلال المنافذ المهمة في المناطق الأكثر زحاما للسكان مما يوفر أموال ووقت لإنجاز أهم مثلث من أضلاع الرعاية الصحية وهو الدواء.

وشددت الجمعية، على أنها دائما وأبدا مع أي خطوات لزيادة الإتاحة وتعزير فرص الحق في الدواء كحق دستوري وقانوني وإنساني للمريض المصري، وترحب بوجود الدولة في هذا المجال، حيث أن الدواء مسعر جبريا ولكن الحصول عليه آخر سنتان كان أمر صعب.