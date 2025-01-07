دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحق فى الدواء تشيد بقرار الحكومة بزيادة عدد فروع صيدليات «الإسعاف 24 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحق فى الدواء تشيد بقرار الحكومة بزيادة عدد فروع صيدليات «الإسعاف 24 - أخبار كلمتك

الحق فى الدواء تشيد بقرار الحكومة بزيادة عدد فروع صيدليات «الإسعاف 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:16 مساءً - ثمنت جمعية الحق فى الدواء، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في اجتماعها أمس الإثنين، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد سلاسل صيدليات «الإسعاف 24 من فرع فقط إلى العشرات لتصل المدن والقرى وعواصم المحافظات لتأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجيه مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وأمراض الهرمونات للمواطن بدون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار للكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.

وأشارت الجمعية، فى بيان لها أن، هذه الخطوة جاءت متوازية مع خطوات توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية مما يعد إجراء يمس الأمن القومي لتأمين توافر الدواء وعدم وجود تلاعبات وادعاء نقص الأصناف الحيوية كما يؤدي لتقليل الضغط علي فاتورة الاستيراد من الخارج وتحميل ميزانية الدولة أعباء توفير العملة الصعبة، لافتة إلى أن مد سلاسل صيدليات الإسعاف 24، مشروع ضخم، ويعظم دور الدولة في الرعاية الصحية وحفظ حق المواطن في الدواء.

وأكدت أن الاتجاه حاليا لافتتاح صيدليات داخل المستشفيات العامة والجامعية خطوة أخرى نحو توفير الأدوية من خلال المنافذ المهمة في المناطق الأكثر زحاما للسكان مما يوفر أموال ووقت لإنجاز أهم مثلث من أضلاع الرعاية الصحية وهو الدواء.

وشددت الجمعية، على أنها دائما وأبدا مع أي خطوات لزيادة الإتاحة وتعزير فرص الحق في الدواء كحق دستوري وقانوني وإنساني للمريض المصري، وترحب بوجود الدولة في هذا المجال، حيث أن الدواء مسعر جبريا ولكن الحصول عليه آخر سنتان كان أمر صعب.

اقرأ أيضاً
الحق فى الدواء تشيد بقرار الحكومة بزيادة عدد فروع صيدليات «الإسعاف٢٤

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق